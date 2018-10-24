Хлестали полицию ветками: мигранты рвутся через Боснию и Герцеговину в ЕС

Группа мигрантов, блокировавшая пограничный контрольно-пропускной пункт Малевац на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией, прорвала полицейский кордон.

Как передает ТАСС, в потасовке пострадали несколько человек, в том числе, женщины.

Толпа прорвала ряды стражей порядка и ринулась через мост на территорию Хорватии. Хорватские полицейские, в свою очередь, применяют заграждения и специальные средства, чтобы не допустить незваных гостей вглубь страны.

По словам пресс-секретаря миграционной полиции Санелы Дуйкович, хорватских полицейских мигранты хлестали ветками.

Известно, что другая группа беженцев заняла поезд и пытается проникнуть на территорию Европейского Союза у города Бихач на северо-западе Боснии и Герцеговины.

Ранее правительство этой страны приняло решение направить на защиту своих границ дополнительно 300 сотрудников правоохранительных органов. По данным местных властей на территорию Боснии и Герцеговины проникли не менее 10 тысяч беженцев, которые при переходе границы уничтожают свои документы и установить их личности очень трудно.

Большинство из них стремится попасть в ЕС и накапливается возле границы с Хорватией. По оценкам экспертов, к концу 2018 году число нелегалов в Боснии и Герцеговине может превысить 50 тысяч человек.