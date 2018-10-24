Сильный ливень превратил улицы Туапсе в реки

Непрекращающийся с утра проливной дождь стал причиной подтопления сразу нескольких улиц в Туапсе — потоки грязной воды унесли несколько оказавшихся на их пути машин и проломили бетонный забор. Очевидцы сняли на видео разгул стихии в курортном городе.

"Тонет моя ласточка!" — с печалью голосе констатировал владелец "Лады", которую, как видно на кадрах, заливает водой.

Ряд улиц превратились в настоящие горные реки, но в мэрии заявили, что ситуация штатная и вода уходит нормально. Местные жители оптимизма не разделили, перечисляя в соцсетях затопленные места.

"Уральская вообще кошмар. Как затопило!" — такого рода сообщения начали массового появляться под видео со смытыми машинами.

Подтопленными, по последним данным, оказались железнодорожные станции Гойтх, Пшиш, перегон Туапсе — Шепси. На улице Карла Маркса водным потоком унесло холодильники, стоящие у торговых точек. В селе Цыпка водой размыло автомобильный мост.

Прогнозы неутешительны: в ближайшие два дня в Туапсе сохраниться штормовое предупреждение.