ФИФА запретит "Барселоне" играть в США

Международный футбольный союз (ФИФА) проведет совещание, на котором планирует рассмотреть вопрос проведения матча чемпионата Испании между "Барселоной" и "Жироной" в Северной Америке. Организация намерена наложить вето на эту инициативу.

Своим решением ФИФА выразит поддержку Федерации футбола Испании, выступающая против проведения игр в США и Канаде, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sport.es. Испанская федерация считает, что игры за границей являются незаконными и противоречат условиям телевизионных контрактов. Кроме того, матч в США будет неудобен для болельщиков и остальных команд-участниц чемпионата Испании.

Напомним, ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что против проведения игр за океаном выступал мадридский "Реал" и профсоюз футболистов Примеры.