После урагана "Валака" на Гавайях пропал остров

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США сообщила о том, что спутники зафиксировали полное затопление острова Восточный. Это — один из островов Гавайского архипелага. Он ушел под воду после урагана "Валака",

Длина составляла один километр, а ширина — 120 метров. Это был второй по величине остров в составе северо-западного атолла.

Chip Fletcher, a University of Hawaii scientist, wasn't surprised a hurricane — made more intense due to #climatechange — had wiped out East Island in the northwestern Hawaiian Islands, home to endangered seals and sea turtles. But he didn't expect it this soon. #hinews @noaa pic.twitter.com/ejcGuh0XMF