В Голливуде готовятся снимать фильм о Ленноне и Йоко Оно

Представители студии Universal объявили о том, что готовятся снимать художественный фильм об отношениях участника The Beatles Джона Леннона с художницей Йоко Оно. Режиссером картины станет автор "Даллаского клуба покупателей" Жан-Марк Валле, сообщает Deadline.

Ранее Валле также выступил режиссером телесериала "Большая маленькая ложь" для канала HBO.

Автором сценария будущего фильма о Ленноне и Йоко будет Энтони Маккартен, работавший над картиной "Богемская рапсодия" о Фредди Меркьюри из Queen.

Йоко Оно и Джон Леннон начали встречаться в 1960-х. У пары был перерыв в отношениях в 1970-х, однако это не помешало им оставаться любовниками и творческими соратниками до 1980 года, когда музыкант был убит.