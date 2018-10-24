Летопись странствий гения: в столице открылась выставка личных фотографий и писем Святослава Рихтера

История гастролей в личных фотографиях и письмах: в Москве открылась выставка о путешествиях легендарного пианиста Святослава Рихтера. Уникальные предметы из личной коллекции музыканта расскажут о его триумфальных выступлениях в Америке и Англии.

"Посредник между людьми и Богом", говорили о Святославе Рихтере критики, а сам о себе он рассказывал всегда мало. И эта выставка — как реконструкция его связи с эпохой. Англия и Америка — путешествия, концерты, гастроли. Живопись — ведь он так любил рисовать, — редкие фотографии, не публиковавшиеся прежде архивы и открытки из тех поездок, открывших для него Запад.

"Ну, вот я и в Калифорнии", "Ау, нахожусь сейчас в прелестном Бостоне"," Сегодня концерт в Нью-Йорке": из каждого города Рихтер непременно отправлял открытки знаменитой художнице Анне Трояновской, которую считал не просто другом, а своим ангелом-хранителем.

Своеобразная летопись путешествий маэстро и гения. Отдельная и даже основная часть посвящена знакомству Рихтера с английским композитором Бенджамином Бриттеном. 1963 год, гастроли в Англии, маленький ресторан. Потом будут совместные выступления, игра Моцарта в четыре руки и много лет дружбы, которая подарила миру выдающиеся произведения.

"Он попросил Бриттена сочинить ему каденцию к ми-бемоль-мажорному концерту. И Бриттен ему пишет — я сделал, кажется. Если тебя это устроит, вот, я посылаю тебе эту каденцию. И в архиве Рихтера, конечно, эта каденция сохранилась", — рассказывает куратор выставки, заведующая отделом музыкальной культуры ГМИИ имени А.С. Пушкина Юлия Де-Клерк.

Совсем личное — переписка Рихтера и Бриттена. В кабинете в секретере, кажется, даже чернила еще не высохли. Отрывки звучат фоном.

- Ты должен знать, что даже если у тебя появится хоть малейший шанс сюда приехать, ты всегда здесь самый желанный гость, обожаемой нашей публикой.

Отдельный зал посвящен бриттеновской опере "Сон в летнюю ночь", поставленной в Большом театре. Эскизы костюмов руки знаменитого Николая Бенуа и уникальнейшие фотографии, которые ранее никогда не выставлялись, с репетиции "Декабрьских вечеров" в Пушкинском музее.

"Вообще, находиться в квартире Рихтера само по себе уже замечательно. И играть на его инструменте, и, так сказать, побывать в пропитанном его духом месте", — делится музыкант Алексей Толстов.

Рассказ о странствиях Рихтера — не только по Англии и Америке, а вообще странствиях духовных — нельзя представить без звуков музыки. Поэтому она везде: из инструментов, из динамиков, и даже на стеклах — нотные партитуры.