Три штампа о разводе и пятеро детей: Виктор Логинов признался, чего боится в браке

"Я не Дон Жуан", — говорит Виктор Логинов. Актер уверяет: он никогда не изменял своим женам, хотя у него за плечами три неудавшихся брака и растут пятеро детей.

"У меня просто всегда был страх, который остается до сих пор, – страх убивающего быта…", — признается он. Актер добавляет, что разрушающую роль сыграл в этом и алкоголь.

Парень из неблагополучного района Кемерова, из бедной семьи, в которой и отец, и мать страдали от алкоголизма, и представить не мог, что станет известным актером и телеведущим.

Авторитетом, заменившим родителей, был для Виктора его старший брат Женя. Когда он внезапно умер в молодом возрасте, это стало для Виктора тяжелейшей потерей. Тогда он взял на себя заботу о вдове и племянниках, хотя и сам тогда не был особо при деньгах.

"Покорять мир" вместе с другом 15-летний Виктор решил с центра Кемерова. Именно там они увидели объявление о приеме в гимназию, и Логинов легко поступил в театральный класс, куда в основном хотели попасть девушки, а мальчиков было мало.

До этого, признается Виктор, у него и мыслей не было об актерстве – "все получилось случайно".

Затем его закрутила семейная жизнь: свадьба, дети, развод. И снова – свадьба, дети, развод… Чтобы заработать на жизнь, он хотел пойти в милицию, но его не взяли. И тогда пришлось четыре года работать в шахте.

Лишь позже Виктору удалось вернуться к профессии актера и закончить театральный вуз.

С какими мыслями проснулся после первой свадьбы Логинов, и решится ли он жениться вновь? Почему рухнули три предыдущих брака актера и какие отношения у него с детьми? Какими словами вспоминает он свою мать, которая страдала от алкоголизма? Что роднит актера с его героем-неудачником Геной Букиным из сериала "Счастливы вместе"? И по какой причине его отказались взять на службу в милицию?

Об этом Виктор Логинов рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".