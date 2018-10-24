"Великие имена России" переименуют российские аэропорты
До 28 октября каждый житель регионов проведения общенационального конкурса "Великие имена России" может предложить свой вариант имени своему аэропорту. Эта опция доступна на сайте проекта великиеимена.рф.
На сегодняшний день уже более 400 великих соотечественников вошли в список кандидатов по итогом региональных общественных обсуждений. Первый этап конкурса "Великие имена России" завершен. Его итогом стало формирование списков имен – претендентов от каждого региона проекта.
К инициативе выдвижения имен активно подключились общественные организации, местные краевые и профессиональные сообщества, средства массовой информации. В ответ на многочисленные пожелания общественности организаторы конкурса сняли ограничение на выдвижение в качестве кандидатов политиков последнего столетия.
В адрес оргкомитета конкурса поступило огромное число предложений, в общей сложности более 400 вариантов имен – от исторических фигур и деятелей советского периода до наших современников. Представлен как общенациональный, так и локальный культурно-исторический контекст – имена людей, которыми особенно гордятся жители каждой территории.
Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, комментируя результаты первого этапа конкурса, отметил активную вовлеченность регионов в проект: "Я хотел бы поблагодарить регионы и наших коллег из общественных палат за интересные предложения и ответственный подход к организации обсуждений на местах. Дискуссии, которые развернулись на площадках региональных палат, являются свидетельством неподдельного интереса общества к проекту — тема прошлого и настоящего, роли личности в истории задевает всех за живое. Решение отказаться от фильтра политиков ХХ века оказалось правильным. Это расширило горизонты обсуждений и позволило избежать ущемления прав отдельных групп населения".
В ходе последующих этапов конкурса за некоторые великие имена развернется конкуренция между регионами. Среди них — Петр I, Екатерина Великая, Дмитрий Менделеев, Александр Пушкин, Антон Чехов, Петр Чайковский, Сергей Королев и другие.
Имя создателя периодической системы химических элементов хотели бы видеть в названии своего аэропорта сразу шесть регионов: Москва (Шереметьево), Санкт-Петербург, Симферополь, Тюмень, Белгород, Томск. На данный момент это чемпион конкурса.
Петром I кроме Санкт-Петербурга предлагают назвать аэропорты Воронежа, Екатеринбурга и Астрахани. За имя Чехова с московским Домодедово конкурируют Южно-Сахалинск и Симферополь – с каждым местом связаны различные периоды жизни писателя. Два северных города – Архангельск и Мурманск хотят назвать свои воздушные гавани в честь Отто Шмидта – исследователя Арктики, а крупнейшие аэропорты ХМАО — Сургута и Нижневартовска — в честь легендарного геолога Фармана Салманова.
Сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян подчеркнул: "Очень приятно, что люди чтут память наших знаменитых путешественников и исследователей. Практически в каждом регионе фигурирует эта категория имен. Россия всегда была на передовых ролях в освоении мировых пространств. Важно удерживать это на уровне исторического кода".
На втором этапе конкурса, который продлится до 28 октября, к выдвижению имен подключаются непосредственно жители регионов проекта. Они могут добавить свой вариант для выбранного аэропорта на сайте великиеимена.рф. Кандидаты, которые наберут 500 и более голосов, войдут в расширенный лонг-лист. Положение о конкурсе содержит техническое ограничение на выдвижение имен, которые уже использованы в названиях российских аэропортов.
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