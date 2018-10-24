На рейсе Москва-Душанбе скончался ребенок

Малолетний ребенок умер во время перелета из Москвы в Душанбе. Известно, что примерно в 2 часа ночи командир воздушного судна авиакомпании Utair попросил экстренную посадку в Оренбурге из-за того, что мальчику 2015 года рождения стало плохо, пишет агентство ТАСС.

На борту самолета находился врач-хирург, который пытался оказать ребенку экстренную помощь. В аэропорту города Оренбурга, где приземлился лайнер, уже ждала реанимационная бригада. Несмотря на все усилия, мальчика спасти не удалось. Предварительная причина смерти – болезнь внутренних органов. И ребенок, и его сопровождающий — граждане Таджикистана.