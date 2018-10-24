Нападающий Антони Марсьяль решил остаться в "Манчестер Юнайтед" и вскоре подпишет с клубом новый пятилетний контракт. Действующий договор рассчитан до мая 2020 года.

Французский нападающий был недоволен своим положением в клубе и намеревался покинуть команду. Интерес к Марсьялю проявляли "Ювентус", "Бавария" и "Пари Сен-Жермен", но 22-летний футболист передумал уходить и решил остаться в клубе.

Марсьяль был куплен у "Монако" летом 2015 года за 80 миллионов евро. За три с небольшим года пребывания в "Манчестер Юнайтед" Антони сыграл 97 матчей в основном составе, в которых забил 27 мячей.