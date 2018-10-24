В Германии врач мог намеренно заразить опасным вирусом 700 человек

В Германии выясняют, как врач-анестезиолог мог заразить гепатитом С 12 пациентов больницы. Люди случайно узнали о своем заболевании во время проведения плановых анализов. Всего же медик успел принять участие в сотнях операций.

Жителям небольшого города Донаувёрт на юге Германии нанесен сокрушительный удар по печени — в местной больнице пациенты массово заразились гепатитом С. Уже подтверждено 12 случаев, а врачи даже боятся делать прогнозы относительно точного количества заболевших.

"Мы пока не знаем всей статистики. Возможно, эти 12 случаев лишь верхушка айсберга. Результаты обследования всех пациентов будут готовы только через несколько недель", — говорит главный врач клиники Райнер Маинка.

О страшном диагнозе люди узнали случайно во время плановых осмотров. Оказалось, инфекция, которая вызывает тяжелое поражение печени и нередко приводит к летальному исходу, попадала в организм пациентов во время операций. Правоохранители, которые немедленно начали расследование, выяснили, что во всех случаях процедуру обезболивания потерпевшим проводил один и тот же анестезиолог. Он работал в клинике почти два года. За это время его жертвами могли стать почти 700 человек.

"Сейчас необходимо очень быстро всех уведомить в письменной форме. Не все пациенты живут здесь, поэтому мы должны связаться с медицинскими органами других населенных пунктов, чтобы все знали о случившемся", — объясняет глава городского совета Штефан Ресле.

Потенциальным зараженным предписано в срочном порядке сдать анализы. Следователи же выясняют, намеренно ли анестезиолог заражал людей, или это преступная халатность. Вполне возможно полицейские имеют дело с последователем медбрата Нильса Хегеля по прозвищу Доктор Смерть. Его называют самым ужасным серийным убийцей в истории послевоенной Германии. На его счету как минимум 86 жизней. Своим жертвам он вводил смертельные дозы инъекций. При этом, отправляя больных фактически одного за другим на тот свет, Хегель все время пытался их реанимировать — то ли повышал квалификацию, то ли хотел выглядеть героем. Ужасающие подробности вскрылись после пяти лет работы такого конвейера смерти. Суд приговорил медика-психопата к пожизненному заключению.

Гепатит С передается через кровь, поэтому гипотетически вирус мог занести любой врач злополучной клиники, имевший доступ к медицинским инструментам. Поэтому правоохранительные органы Германии сейчас проверяют весь персонал хирургического отделения.