Авария в Норвегии: 8 россиян попали в больницу

Восемь россиян попали в больницу города Киркенес на севере Норвегии после дорожно-транспортного происшествия.

Как передает РИА Новости, о ЧП сообщили в генеральном консульстве РФ, рассказав, что автобус с туристами из России попал в аварию около поселка Стонга в коммуне Сер-Варангер в губернии Финнмарк.

Представители консульства отметили, что, по словам норвежских врачей, угрозы жизни пострадавшим нет, и пятеро россиян будут выписаны в ближайшее время. Троих будут дообследовать.

Возраст и имена пострадавших дипломатам пока не известны.