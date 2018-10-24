Штормовой ветер повалил 22-тонный ветрогенератор под Калининградом

В Калининградской области сильнейший ветер повалил 40-метровую ветроустановку весом более 20 тонн. ЧП случилось на территории выведенного из эксплуатации ветропарка в поселке Куликово. Никто не пострадал.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Калининградской генерирующей компании, высота поваленного ветрогенератора — 43,5 метра. В результате шторма конструкция надломилась, как спичка, а затем полностью упала на землю.

Точную причину обрушения установят эксперты, которые уже едут на место обрушения.

На территории всей Калининградской области действует штормовое предупреждение. Скорость ветра в прибрежной части достигает 25 метров в секунду.