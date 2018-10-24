Стивен Джеррард: отставка Карреры не повлияла на планы подготовки "Рейнджерс"

В четверг московский "Спартак" проведет матч группового этапа Лиги Европы с "Рейнджерс". Накануне матча главный тренер шотландского клуба, в прошлом капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард встретился с журналистами.

Матч в Глазго станет для "Спартака" первым, который он проведет после отставки главного тренера Массимо Карреры. "Это обстоятельство не должно повлиять на то, как мы готовимся. Наш план не изменился. Мы понимаем, что играем против большой и сильной команды. Но будем с уверенностью идти вперед. Безусловно, хотелось бы показать хорошую игру. Постараемся действовать агрессивно, чтобы зажечь публику. Сопернику будет непросто на "Айброкс", учитывая поддержку наших фанатов", — приводит слова Джеррарда РИА Новости.

"Сложно анализировать игру соперника, который проводит ротацию состава. При подготовке я больше внимания обращал на мою команду. я могу выделить Фернандо с его опасными штрафными, Зе Луиша. Адриано не сможет сыграть, и это нам на пользу", — добавил Джеррард.