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24 октября 201817:18

КХЛ. "Куньлунь" забросил три безответных шайбы в ворота "Ак Барса"

hcredstar.ru

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Шанхае, где "Куньлунь" принимал обладателя Кубка Гагарина казанский "Ак Барс". Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Судьба матча решилась во втором периоде, когда в воротах казанцев побывали три шайбы. Канадцы Брейден Джо и Майкл Латта отличились при игре в равных составах, а чех Томаш Мертл использовал численное преимущество. Российский вратарь китайского клуба Александр Лазушин отразил все 29 бросков по его воротам.

У "Ак Барса" осталось 30 очков, и он занимает третье место в Восточной конференции. "Куньлунь" набрал 21 очков, что позволило ему подняться в восьмерку.

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