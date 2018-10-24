Тема:
В Риме пострадали российские болельщики 40 минут назад
Свидетели: болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе
Маттео Сальвини следует извиниться перед российскими болельщиками — об этом заявили в комитете Госдумы по спорту. Ранее министр внутренних дел Италии обвинил фанатов ЦСКА в поломке эскалатора в римском метро, в результате чего пострадало 16 российских болельщиков. Сальвини заявил, что пострадавшие прыгали на ступеньках. Хотя записи с камер наблюдения и показания свидетелей говорят об обратном.
Обычно за час до начала матча лиги чемпионов команды объявляют составы. Но в случае с матчем "Рома" – ЦСКА все было по-другому. Информация о том, что в римском метро пострадали армейские болельщики, в фанатской среде распространилась очень быстро. Перед началом матча многие в первую очередь следили именно за этим. Некоторые о происшествии узнали на месте событий по пути на стадион. Станция метро Repubblica — одна из центральных в Риме – прямая ветка до олимпийского стадиона.
"Мы подошли к станции метро Repubblica, собирались отправиться в сторону стадиона, но нам навстречу вышел молодой человек, который сказал, что эскалатор вместе с нашими болельщиками обрушился, там очень много пострадавших и лучше туда не идти, тем более что метро перекрыли, и доступ к станции закрыт. Мы пошли пешком до другой станции, до Termini, на одну остановку дальше от Repubblica. Поэтому, когда мы уже ехали в сторону стадиона, поезд, конечно, не останавливался на станции Repubblica", — рассказала Василиса Лебедева, очевидец.
Несколько десятков болельщиков ЦСКА до стадиона так и не доехали. Вместо футбола — больница. Очевидцы утверждают: после случая в метро ушло много времени, чтобы службы скоординировались и начали оказывать помощь. Скорую ждали около получаса. В это время болельщики сами помогали друг другу подручными средствами: из ремней делали жгуты, выносили людей на улицу, не дожидаясь носилок.
"В какой-то момент эскалатор стал двигаться со скоростью в полтора-два раза быстрее обычного. Секунд через 10-20 нижние ступеньки начали ломаться, то есть встали торцом и как раз те ребята и девушки, которые в данный момент оказались там внизу, оказались наиболее пострадавшими", — говорит Денис Сагдиев, болельщик ЦСКА, очевидец происшествия.
"Эвакуация пациентов, пострадавших в больницы, в медицинские учреждения происходила очень долго. Сотрудники скорой помощи сначала пришли вообще без каких-либо носилок. Теряли время, чтобы сбегать за ними и вернуться обратно. Фанатское братство армейское не дало создать какую-либо панику. Помогали друг другу, как могли", — отметил Дмитрий Павлов, очевидец.
По официальным данным, на выезд в Рим приехали около 1,5 тысяч болельщиков ЦСКА. Во время матча против "Ромы "с трибун олимпийского стадиона скандирования и кричалки звучали не только в поддержку команды. Пожелания здоровья единомышленникам в этот вечер оказалось важнее. Слова поддержки в социальных сетях также выражали болельщики других российских клубов.
Итальянская пресса инцидент в римском метро называет странной аварией. Пишут, что впереди проверки всех систем, в том числе тормозных, после которых можно будет уверенно говорить о причинах аварии. Также в итальянской прессе сообщают: еще в 2015 году транспортная компания, которая обслуживает римское метро, просила у города деньги на ремонт инфраструктуры. Денег от властей пока не видели.
"То, что говорят итальянские СМИ, полиция о том, что были какие-то прыжки, танцы, песни – ничего этого не было, все были абсолютно трезвые, все спокойно ехали на футбол. Со слов одного из итальянских работников метро – у них уже была подобная проблема с эскалатором, он так же рассыпался", — отметил Сагдиев.
Ранее по теме
-
Трагедия с болельщиками в римском метро: эскалаторы давно требовали ремонта3 часа назад
-
Путин поблагодарил премьера Италии за помощь пострадавшим болельщикам ЦСКА4 часа назад
-
Фанат ЦСКА пошел на матч Лиги чемпионов с ножевым ранением5 часов назад
-
Мэрия Рима не дала денег на ремонт аварийного эскалатора5 часов назад
-
МВД Италии обвиняет россиян в прыжках на эскалаторе7 часов назад
-
8 из 16 пострадавших в Риме россиян выписаны из больниц8 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
ЧП в метро Рима: МВД Италии винит во всем россиян
- Сергей Шнуров женился
- Московская шаурма не прошла проверку
- Вице-мэра, главу "Водоканала" и главного архитектора Сочи задержали
- Волонтеры спасают старорусский город от бульдозеров
Самое читаемое
-
Убивший 12-летнюю школьницу уже сидел за изнасилование
- Поножовщина на российской базе в Антарктике: полярника спасают врачи
- Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом живой
- Зажигалка стала причиной гибели маленького ребенка
- "Первый Кен России" после двадцатой пластики попал в реанимацию. Фото
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- В России начат прием заказов на новый Audi A6 (есть цены)
- Toyota начала продажи особого RAV4 для России
- "Правильный" Nissan Patrol превратили в "Газель"
- Назван самый популярный автомобиль в мире
Экономика
-
В России могут разрешить импорт товаров без ведома владельцев брендов
- Италия и ЕС: компромисса нет
- Энергоснабжение "Парка Легенд": история успеха проекта "АйТеко"
- Вы уволены! 25 покинувших администрацию Трампа
- Средний класс в США продолжает вымирать
- Китайские банки не хотят обслуживать россиян из-за санкций
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Страшнее, чем в ужастиках: кто такие люди-тени и откуда они появляются
- Есть вопрос: как кофе влияет на состояние кожи
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
Вести в 20.00
-
Американский орлан склевал оливки
- Подруга убитого журналиста потребовала наказать убийц
- Вмешательство России не доказано, но Лондон не намерен отступать
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Задержана мать маленького ребенка, оставленного в Щелкове
- С "барического дна" москвичи смогут увидеть "жизнерадостную" Луну
- Снос Ховринской больницы в Москве обещают завершить досрочно
- Москвичей приглашают поучаствовать в донорском марафоне
- В Москве открылась выставка личных фотографий и писем Святослава Рихтера
Вести.Стиль
-
Как ухаживать за кожей в осенне-зимний период
- От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size
- Модный практикум: как стильно выглядеть в паре?
- Что носить этой зимой? 10 самых модных шуб из цветного меха
- Магия утра: 5 шагов к бодрости, которые работают
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"