Семья из Пензы заявила, что в кардиоцентре им отдали чужого мертвого ребенка

Семья Бонегартов пришла в студию "Прямого эфира" с заявлением, что после повторной операции на сердце в пензенском кардиоцентре в мае 2017 года им вернули мертвой девочку, которая на самом деле – не их ребенок.

Бонегарты уверены, что их дочь Лера жива, и ее воспитывает другая семья, а они два года назад похоронили чужого ребенка.

Тогда, даже находясь в шоковом состоянии, близкие обратили внимание на то, что и рост ребенка был другой, и цвет волос, и другие приметы. Однако мертвую девочку они похоронили как свою, но пытались выяснить правду.

После заявления в полицию дважды тело эксгумировали и проводили экспертизу ДНК. Однако по ее результатам родство установить не удалось.

А некоторое время спустя старшая дочь Бонегартов нашла в соцсетях видео о том, что в этом же Пензенском кардиоцентре спасли девочку с пороком сердца, и эта девочка показалась похожей на ее родную сестру Леру.

Оказалось, что спасенный ребенок воспитывается в семье Ирины Хоргел, с которой Бонегарт лежала в кардиоцентре, когда Лере делали еще первую операцию.

Связаться с Хоргел Бонегартам не удалось, обращение к следователям тоже не дало результатов. Однако сейчас Хоргелы — Ирина и ее муж Александр пришли в "Прямой эфир", чтобы ответить на эти вопросы.

Они утверждают, что воспитывают родную дочь Ксюшу, которой, действительно, медики пензенского кардиоцентра сделали уникальную операцию.

Хоргелы даже согласились на проведение теста ДНК, чтобы доказать: они не устраивали подмен.

О том, что показали его результаты, что на самом деле произошло в кардиоцентре Пензы в конце мая 2017 года, и почему Бонегарты, если были уверены, что им отдали тело чужого мертвого ребенка, все-таки его похоронили?

Попытка выяснить правду – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".