CNN, Белый дом, чета Клинтон и Обама: злоумышленники отправляют бомбы по почте

Подозрительную посылку, отправленную в Белый дом, перехватила в среду Секретная служба США.

Ранее сообщалось, что были перехвачены такие же посылки — предположительно, с взрывными устройствами, адресованные чете Клинтон и бывшему президенту США Бараку Обаме.

Кроме того, подозрительную посылку получили в штаб-квартире американского телеканала CNN в Нью-Йорке.

В понедельник, 22 октября, бомбу подложили в почтовый ящик известного финансиста Джорджа Сороса.