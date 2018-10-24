Сергей Семак: Смольников не сможет сыграть с "Бордо"

В четверг "Зенит" проведет матч третьего тура Лиги Европы с французским "Бордо". За день до встречи главный тренер петербуржцев Сергей Семак встретился с журналистами.

Сергей Семак рассказал о травмированных футболистах "Зенита" и их возможностях сыграть против "Бордо". "Участие Игоря Смольникова под большим вопросом. Скорее всего, он не сыграет. У Александра Ерохина и Далера Кузяева остаются проблемы, но у нас имеется еще день. Думаю, они смогут принять сыграть. Мы постараемся не усугубить их повреждение. Сколько можно им дать сыграть", будем решать с медицинским штабом", — приводит слова Семака РИА Новости.

Семак заявил, что "Бордо" – серьезный соперник, и "Зенит" ожидает тяжелый матч. "Бордо" в этом сезоне любит играть на контратаках. У них есть хорошие исполнители для такого футбола: быстрые и техничные игроки. Футболистыкачественные, индивидуально сильные. От них исходит много опасности. В обороне французы неуступчивы, действуют компактно. Нас ждет тяжелый матч. Как он сложится, не знаем, но хотим победить. Приложим для этого все усилия", — сказал главный тренер "Зенита".