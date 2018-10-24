Ливни и сель в Туапсе: железная дорога остановлена, разрушен мост

На Туапсе обрушился страшный по силе дождь. Видеохостинги почти сразу заполнили десятки апокалиптических роликов: потоками воды на улицах уносило машины. Некоторые автовладельцы бросались их ловить, но без толку.

По данным телеканала "Россия 24", затоплены оказались дворы и городские площади. Испытание ливнем не выдержала крыша торгового цента. Местный футбольный стадион теперь можно использовать как плавательный бассейн.

В соцсетях родители негодовали, что уроки в школах заблаговременно не отменили, и теперь непонятно, как забирать детей с занятий.

В Туапсинском районе подтопило две железнодорожные станции и тоннель. Тем не менее, пассажирские поезда следовали без задержек. Плавали мусорные контейнеры, автоматы с лимонадом, даже строительные вагончики.

Как сообщает РИА Новости, в результате проливных дождей разрушен автомобильный мост под Туапсе, в населенном пункте Цыпка.

В готовности к развертыванию сейчас находятся 38 пунктов временного размещения общей вместимостью 10,24 тысячи человек.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на МЧС, в Краснодарском крае из-за непогоды уже эвакуированы более 140 человек, в том числе 120 детей. В Туапсинском районе задержаны два пассажирских поезда сообщением Адлер — Краснодар, в которых находились более 730 пассажиров.

На одном из участков железной дороги (Греческий – Кривенковская) движение перекрыто. Для координации работ по ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб.

Из-за серьезных подтоплений в Туапсе введен режим чрезвычайной ситуации. Проведена частичная эвакуация жителей. Все экстренные службы переведены на круглосуточный режим работы.