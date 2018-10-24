Минобороны США потратило 326 тысяч долларов на замену 390 разбитых чашек для кофе

Громкий скандал разгорелся в Минобороны США. Журналисты выяснили, что в период с 2016-го по 2018-й год представители местных ВВС потратили 326 тысяч долларов на замену 400 чашек для кофе, разбитых солдатами, сообщает Vice.

За растрату главе ВВС Хизер Уилсон пришлось отвечать перед сенатом. Женщина признала, что средняя стоимость каждой кружки составляла около 1,2 тысячи долларов.

"Конгрессу скоро предстоит обсуждение оборонного бюджета, нам важно понимать, на что мы тратим деньги и почему", — заявил сенатор от штата Айова Чак Грассли.

Как ни странно, у Уилсон нашлось объяснение столь высокой стоимости кофейных кружек для военных. Глава ВВС заявила, что все дело в их технической оснащенности.

По словам американки, в каждую армейскую кружку встроен специальный электронный нагреватель, который можно подключить к электронной системе самолета.

"Кроме того, для каждой кружки нужно оформлять сертификат летной годности", — добавила Уилсон.

Глава ВВС США предположила, что кружки бьются, потому что у них неудобные ручки. Власти решили разработать новый дизайн посуды для военных, который сделает ее менее хрупкой.