Рауль Рианчо: Глушаков и Ещенко еще помогут "Спартаку"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что не был согласен с прежним главным тренером Массимо Каррерой, отстранившим от основы Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

Глушаков и Ещенко поставили отметку "нравится" под размещенным в соцсети стихотворением актера Дмитрия Назарова, направленным против Массимо Карреры. После этого оба были отстранены главным тренером от работы с основным составом. "У нас с Каррерой всегда были разные мнения. Я считаю их футболистами, которые нужны "Спартаку" и могут принести ему пользу. Руководство согласилось со мной, и оба игрока снова оказались в составе", — цитирует Рианчо РИА Новости.

Тренер "Спартака" изложил свой взгляд на проблемы бронзовых призеров чемпионата России. " "Игроки, которые два года назад стали чемпионами России, не могут так просто разучиться играть в футбол. Но что-то происходит с психологией. Первое, что должен сделать тренер, — заставить спортсменов поверить в то, что они на самом деле хорошие, напомнить, что они выиграли золотые медали".

Рианчо заявил, что не держится за свое место в клубе. "Я работаю в "Спартаке", но я не держусь за должность. Ощущаю тот же самый прессинг и ответственность, как если бы я был на контракте. Летом руководство хотело подписать со мной трехлетнее соглашение, но я настоял на сроке в один гол. Если от меня устанут, то через шесть месяцев я уеду домой и буду счастлив".