Светлане Лободе сделали операцию на почке, концерты перенесены

Светлана Лобода прооперирована в одной из московских клиник. Ранее сообщалось, что буквально за два дня до начала ее шоу SuperStar в Москве ее экстренно госпитализировали прямо с репетиции.

36-летняя певица, которая совсем недавно стала мамой, 24 октября перенесла операцию на почке.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь певицы Дарья Бурлакова, состояние артистки удалось стабилизировать, но в ближайшую неделю врачи предписали Светлане строгий постельный режим.

Все намеченные на ближайшие дни концерты Лободы перенесены на январь. В "Инстаграме" певицы поклонники желают Светлане скорейшего выздоровления.