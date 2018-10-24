Мечта перфекциониста: НАСА опубликовало фото идеально прямоугольных айсбергов

Представители НАСА опубликовали прекрасное фото прямоугольных айсбергов, плавающих в море Уэдделла у берегов Антарктиды.

Острые углы и плоская поверхность объекта позволяют предположить, что айсберг недавно откололся от шельфового ледника, говорят в американском космическом агентстве. Края "мечты перфекциониста" пока ещё заострены и не стёрты ветром и океаническими волнами.

Снимок был сделан на прошлой неделе во время работы миссии IceBridge – продолжительной аэросъёмки, целью которой является обследование полярного льда. Специалисты пролетали над северной частью Антарктического полуострова.

Во время исследования, предназначенного для оценки изменений высоты льда нескольких ледников, старший научный сотрудник IceBridge Джереми Харбек (Jeremy Harbeck) заметил остроугольные (острый угол меньше 90 градусов) айсберги, плавающие среди морского льда недалеко от разрушающегося шельфового ледника Ларсена С.

Последний в июле 2017 года породил и другого гиганта – массивный айсберг A68 – кусок льда размером с американский штат Делавэр.

Трудно сказать, насколько велик айсберг на фотографии. По мнению экспертов, его ширина доходит до 1,6 километра. И, как и все айсберги, видимая часть составляет лишь малую долю массы объекта: в данном случае около 10 процентов.

На втором снимке показан другой чуть менее "идеальный" прямоугольный айсберг, край айсберга, о котором шла речь выше, и айсберг A68 вдалеке.

"На самом деле мне больше хотелось сфотографировать айсберг A68, над которым мы собирались пролететь. Но я подумал, что этот прямоугольный айсберг выглядит интересно, и он довольно фотогеничен, так что я ради развлечения сделал ещё пару снимков", — говорит Харбек.

Примечательно, что подобные объекты называются столовыми айсбергами (tabular icebergs). Они плоские и обширные, а формируются за счёт откола ледового покрова от краёв шельфового ледника.

Гляциолог Келли Брант (Kelly Brunt) из НАСА и Мэрилендского университета говорит, что подобный процесс можно сравнить с ростом ногтя, который вырос слишком длинным, а затем отломился (ледяная корка с берега постепенно сползает в море). Из-за этого, продолжает учёный, такие айсберги часто имеют геометрическую форму.

"Что делает именно этот [айсберг] необычным, так это то, что он выглядит почти как квадрат", — добавляет Брант.

Напомним, что ранее российские учёные научились прогнозировать образование айсбергов. Кроме того, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о записи песни рождающихся айсбергов.