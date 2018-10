Бомба с Манхэттена предназначалась бывшему главе ЦРУ

В здания корпорации Time Warner Center, где располагается телеканал CNN, обнаружили подозрительный пакет. Всех сотрудников эвакуировали, а на место прибыла группа саперов. Они поместили находку в специальный контейнер для взрывчатых веществ. Как стало известно журналистам, устройство походе на бомбу: сделано из труб и проводов, сообщает CNN в своем микроблоге Twitter.

The device sent to Time Warner Center was constructed with a pipe and wires, according to an NYPD source. Law enforcement authorities are treating the device as a real explosive. The device was discovered in the mailroom of Time Warner Center in New York. https://t.co/iIxKk6HUko