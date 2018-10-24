Иглесиас раскрыл подробности интимной жизни с Курниковой

43-летний певец Энрике Иглесиас рассказал о своих интимных отношениях с 37-летней Анной Курниковой. По словам артиста, несмотря на 17 лет совместной жизни и двух детей, они с Курниковой нисколько не охладели друг к другу, сообщает Page Six.

О своих отношениях с давней возлюбленной Иглесиас рассказал в телешоу Lorraine. По словам артиста, их интимная жизнь с Курниковой давно не была так хороша, как сейчас.

"Мы занимаемся сексом каждый день на завтрак. Честное слово", — заявил артист.

По словам Иглесиаса, у них с Курниковой, как у каждой пары, бывают свои взлеты и падения, но так часто, как в последнее время, возлюбленные не занимались сексом давно.

Певец заявил также, что до сих пор официально не оформил отношения с россиянкой, но не против сделать это в будущем.

В 2018 году у пары родились близнецы, Николас и Люси.