Депутат от блока Порошенко попытался сорвать работу российско-украинской комиссии

Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров попытался сорвать работу российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море.

Как передает РИА Новости, Чубаров заявил, что руководитель российской делегации и Азовско-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорь Рулев — преступник, поскольку он въехал на территорию Крыма через аэропорт Симферополя и предложил прекратить заседание, а затем выдворить россиянина из страны.

В итоге пришлось сделать перерыв, а в зал вызвали сотрудников Службы безопасности Украины.

Заместитель руководителя государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко заявил, что его ведомство видит угрозу потери части промышленной акватории Азовского моря для местных рыбаков, если работа украинско-российской комиссии по рыбоводству не будет возобновлена, передает "Интерфакс".

Кравченко выразил надежду, что работа комиссии после инцидента будет возобновлена. В противном случае, по его мнению , без подписания соответствующего протокола он не берется предсказать последствий для украинской экономики, учитывая, что в Азовском море работает около 90 рыболовецких компаний. В 2018 году украинские рыбаки выловили в регионе и переработали более 37 тысяч тонн морепродуктов.