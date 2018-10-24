Тема:

Ситуация на Украине 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
24 октября 201819:53

Депутат от блока Порошенко попытался сорвать работу российско-украинской комиссии

Serg Glovny/Zuma/ТАСС

Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров попытался сорвать работу российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море.

Как передает РИА Новости, Чубаров заявил, что руководитель российской делегации и Азовско-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорь Рулев — преступник, поскольку он въехал на территорию Крыма через аэропорт Симферополя и предложил прекратить заседание, а затем выдворить россиянина из страны.

В итоге пришлось сделать перерыв, а в зал вызвали сотрудников Службы безопасности Украины.

Заместитель руководителя государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко заявил, что его ведомство видит угрозу потери части промышленной акватории Азовского моря для местных рыбаков, если работа украинско-российской комиссии по рыбоводству не будет возобновлена, передает "Интерфакс".

Кравченко выразил надежду, что работа комиссии после инцидента будет возобновлена. В противном случае, по его мнению , без подписания соответствующего протокола он не берется предсказать последствий для украинской экономики, учитывая, что в Азовском море работает около 90 рыболовецких компаний. В 2018 году украинские рыбаки выловили в регионе и переработали более 37 тысяч тонн морепродуктов.

Ранее по теме

Сейчас

19:29

Россия ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно

17:57

Ливни и сель в Туапсе: железная дорога остановлена, улицы превратились в реки

17:36

Спецслужбы США перехватили подозрительную посылку, отправленную в Белый дом

16:33

Билл и Хиллари Клинтон получили по почте бомбу

16:23

Авария в Норвегии: 8 россиян попали в больницу

15:23

Турецкой полиции разрешили осмотреть колодец в саудовском посольстве

14:00

Коалиция вновь нанесла удар по Сирии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Россия ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно

Россия ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно

1 час назад
Бомба с Манхэттена предназначалась бывшему главе ЦРУ

Бомба с Манхэттена предназначалась бывшему главе ЦРУ

2 часа назад
Ливни и сель в Туапсе: железная дорога остановлена, разрушен мост

Ливни и сель в Туапсе: железная дорога остановлена, разрушен мост

2 часа назад
Светлане Лободе сделали операцию на почке, концерты перенесены

Светлане Лободе сделали операцию на почке, концерты перенесены

2 часа назад
Свидетели: болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе

Свидетели: болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе

2 часа назад
Чем Рупит лучше Боровска? Волонтеры спасают старорусский город от бульдозеров

Чем Рупит лучше Боровска? Волонтеры спасают старорусский город от бульдозеров

5 часов назад
Куда поехать в 2019 году: топ-10 стран мира

Куда поехать в 2019 году: топ-10 стран мира

23.10.2018 10:19
Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

22.10.2018 08:44
Три штампа о разводе и пятеро детей: Виктор Логинов признался, чего боится в браке

Три штампа о разводе и пятеро детей: Виктор Логинов признался, чего боится в браке

4 часа назад
Задержана мать маленького ребенка, оставленного в Щелкове

Задержана мать маленького ребенка, оставленного в Щелкове

3 часа назад
"Биохимическая сигарета" против ожирения: новый подход помогает снижать массу тела и подавлять аппетит

"Биохимическая сигарета" против ожирения: новый подход помогает снижать массу тела и подавлять аппетит

4 часа назад
Вице-мэра, главу "Водоканала" и главного архитектора Сочи задержали. Идут обыски

Вице-мэра, главу "Водоканала" и главного архитектора Сочи задержали. Идут обыски

5 часов назад
Авария в Норвегии: 8 россиян попали в больницу

Авария в Норвегии: 8 россиян попали в больницу

4 часа назад
"Я стабильно пьяно и женато": Шнур подтвердил, что вновь окольцевался

"Я стабильно пьяно и женато": Шнур подтвердил, что вновь окольцевался

9 часов назад
Стрела автокрана рухнула на детский сад в Нижнем Новгороде

Стрела автокрана рухнула на детский сад в Нижнем Новгороде

6 часов назад
Поднят упавший в воду пролет Крымского моста

Поднят упавший в воду пролет Крымского моста

7 часов назад
Подарите Соне возможность жить и дышать

Подарите Соне возможность жить и дышать

9 часов назад
Что на самом деле произошло в студии "60 минут"

Что на самом деле произошло в студии "60 минут"

23.10.2018 18:15
"Модель преступления". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

"Модель преступления". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

23.10.2018 12:21
Семья из Пензы заявила, что в кардиоцентре им отдали чужого мертвого ребенка

Семья из Пензы заявила, что в кардиоцентре им отдали чужого мертвого ребенка

3 часа назад
Шойгу: Польша сама вынуждает российских военных принимать ответные меры

Шойгу: Польша сама вынуждает российских военных принимать ответные меры

3 часа назад
В Германии врач мог намеренно заразить опасным вирусом 700 человек

В Германии врач мог намеренно заразить опасным вирусом 700 человек

4 часа назад
В Apple пообещали исправить причину "бьютигейта"

В Apple пообещали исправить причину "бьютигейта"

4 часа назад
"Великие имена России" переименуют российские аэропорты

"Великие имена России" переименуют российские аэропорты

4 часа назад
В Голливуде готовятся снимать фильм о Ленноне и Йоко Оно

В Голливуде готовятся снимать фильм о Ленноне и Йоко Оно

4 часа назад
После урагана "Валака" на Гавайях пропал остров

После урагана "Валака" на Гавайях пропал остров

4 часа назад
Турецкой полиции разрешили осмотреть колодец в саудовском посольстве

Турецкой полиции разрешили осмотреть колодец в саудовском посольстве

5 часов назад
Болтон: США пока не планируют вводить новые санкции против России

Болтон: США пока не планируют вводить новые санкции против России

5 часов назад
Их нравы: особенности квартир в разных странах, которые вас удивят

Их нравы: особенности квартир в разных странах, которые вас удивят

5 часов назад
Двойник персонажа из "Друзей" украл из британского магазина ящик пива

Двойник персонажа из "Друзей" украл из британского магазина ящик пива

6 часов назад
Венедикт Ерофеев в Кировске: музей по мотивам книги

Венедикт Ерофеев в Кировске: музей по мотивам книги

6 часов назад
Сбербанк и ВТБ создают авиакомпанию для поддержки региональных перевозчиков

Сбербанк и ВТБ создают авиакомпанию для поддержки региональных перевозчиков

7 часов назад
Макияж на Хэллоуин: топ-5 простых вариантов от пользователей Инстаграма

Макияж на Хэллоуин: топ-5 простых вариантов от пользователей Инстаграма

7 часов назад
Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров

Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров

7 часов назад
Назван самый популярный автомобиль в мире

Назван самый популярный автомобиль в мире

7 часов назад
Копия "Титаника" отправится в плавание в 2022 году

Копия "Титаника" отправится в плавание в 2022 году

8 часов назад
Топилин: зарплаты россиян растут беспрецедентными темпами

Топилин: зарплаты россиян растут беспрецедентными темпами

8 часов назад
В России начат прием заказов на новый Audi A6 (есть цены)

В России начат прием заказов на новый Audi A6 (есть цены)

8 часов назад
Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом живой

Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом живой

9 часов назад
В Японии откроются официальные кафе, посвященные "Гарри Поттеру"

В Японии откроются официальные кафе, посвященные "Гарри Поттеру"

10 часов назад
Голливудская актриса заявила, что мультфильм "Белоснежка" вреден для детей

Голливудская актриса заявила, что мультфильм "Белоснежка" вреден для детей

10 часов назад
Сэкономить миллион: покупатели не спешат за квартирами на этапе котлована

Сэкономить миллион: покупатели не спешат за квартирами на этапе котлована

10 часов назад
Toyota начала продажи особого RAV4 для России

Toyota начала продажи особого RAV4 для России

11 часов назад
Пражский филармонический хор даст концерт в Москве

Пражский филармонический хор даст концерт в Москве

23.10.2018 19:25
Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

18.10.2018 16:07