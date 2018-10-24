В Армении обновят две ветви власти

Бывший, по состоянию на сегодняшний день, премьер-министр Армении Никол Пашинян запустил процедуру тотального обновления руководства республики. Вместе с исполнительным органом, обновится и состав законодателей.

Для изменения состава Национального Собрания Армении Пашинян ещё 16 октября подал президенту Армении Армену Саркисяну прошение об отставке.

Оно было принято и вслед за Пашиняном весь кабинет министров сложил полномочия. Все персоналии, включая самого Никола Пашиняна, остались на своих местах "исполнять обязанности" до тех пор, пока не будет назначен новый состав.

Парламент Армении в сложившихся обстоятельствах был вынужден назначить дату голосования по кандидатуре нового премьера, но так как целью Пашиняна было не обновление собственного кредита доверия, а обновление состава парламента, то и голосование по его кандидатуре (а она была единственной) – успешно провалилось.

За Пашиняна не проголосовал ни один депутат. Больше половины депутатов вообще не явились на заседание, ещё 34 человека пришли, но не стали регистрироваться, 11 парламентариев при голосовании воздержались, а один даже решил проголосовать против.

"Решение не принято, с чем и я поздравляю", — подвёл итог исторического голосования спикер законодательного Собрания Ара Баблоян.

И формальное выдвижение и формальный отказ – всё укладывается в сценарий, определяемый конституцией Армении, и предполагающий второй подобный тур, который должен состояться через неделю.

Пашинян заранее предупредил, что хотел бы избежать обвинений в нелегитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, и поэтому для роспуска парламента законодателям придётся пару раз "не выбрать" его премьер-министром.

"Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания", — заявил Пашинян.

Второй тур голосования, на котором Пашинян вновь будет выдвигаться и не избираться состоится через 7 дней. За этим, если всё пойдёт по плану, последует роспуск парламента и назначение даты внеочередных выборов.

Они по конституции должны будут состояться не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней, то есть в первой половине декабря текущего года.

Кстати, до формирования нового состава парламента нынешние члены Национального Собрания продолжат свою работу.

В настоящее время 50 мандатов в парламенте принадлежит фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) , возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном. 31 место занимают представители блока "Царукян", которым управляет бизнесмен Гагик Царукян. Девять мандатов в распоряжении парламентариев от блока "Елк" ("Исход"), сформированного при участии партии Пашиняна "Гражданский договор". 7 мандатов у партии "Дашнакцутюн".