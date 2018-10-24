Путин: марка "сделано с Италией" набирает популярность в России

Двусторонние переговоры Владимира Путина и Джузеппе Конте продолжались около двух часов. Политики обсудили глобальные и региональные проблемы. В том числе сотрудничество Москвы и Рима в рамках ОБСЕ. Кроме того, они по видеосвязи открыли завод электродвигателей, который будет работать по итальянским технологиям.

Владимир Путин и Джузеппе Конте видятся впервые, что придаёт встрече дополнительный интерес. Итальянского премьера принимают в зеленой гостиной большого кремлевского дворца в Зеленой гостиной. Место для переговоров с особо почетными гостями.

"Несмотря на непростые времена сегодня, мы никогда не теряли высокого уровня политических контактов, поддерживали всегда", — отметил Путин.

"Я очень хотел бы, чтобы вы в самом ближайшем времени посетили Италию. Вы слишком долго у нас не были. Я очень не хотел бы, чтобы у итальянского народа сложилось впечатление, что вы не уделяете ему должного внимания", — ответил Конте.

Владимир Путин говорит о российских болельщиках, которые накануне пострадали в римском метро из-за сломанного эскалатора.

"А я хотел бы со своей стороны передать через вас слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, которые оказывают помощь российским футбольным болельщикам, которые пострадали во время инцидента в римском метро. Спасибо большое", — сказал глава государства.

Переговоры лидеров продолжались около двух часов, намного дольше, чем отводил протокол. По настроению лидеров можно судить, насколько удачно все прошло. Гостю даже устроили экскурсию по Кремлю.

Конте и Путин долго осматривают величественный Тронный зал московского Кремля.

Визит Конте в Москву проходит на фоне нарастающего конфликта между Римом и Брюсселем. Дело в том, что новые итальянские власти выполняют свои предвыборные обещания — снижение налогов и поддержка безработных. Меры, которые увеличивают социальную нагрузку на бюджет и делают его дефицитным.

Что категорически не устраивает Евросоюз. Впервые в своей истории ЕС отвергла предложенный вариант национального бюджета и требует от Италии его пересмотра.

Одна из главных задач Конте в Москве — поиск инвесторов. При этом итальянский бизнес в России уже имеет серьезное представительство.

"На российском рынке представлено около 500 итальянских компаний. Многие из них разместили производства на территории России. Стремятся к наращиванию промышленных операций, к созданию индустриальных альянсов. А марка "сделана с Италией" набирает все большую популярность в России", — сообщил президент РФ.

"Присутствующие здесь компании всегда верили в этот рынок, многие начали свою деятельность в России десятки лет назад и даже в самые сложные времена никогда не думали покидать РФ", — подчеркнул Конте.

Челябинская область – место, где российский и итальянский капитал работают на зависть. В промышленном кластере действуют пять совместных предприятий. Там локализованы производства в рамках программы импортозамещения.

Сегодня по видео связи лидеры открыли ещё один завод — по производству высоковольтных электродвигателей. Незаменимая деталь для нефтепроводов, арктических судов, в металлургии.

Вслед за деловой была у лидеров и культурная программа. Владимир Путин с Джузеппе Конти посмотрели отрывки из новой российской ленты "Грех". Фильм Андрея Кончаловского о художнике, скульпторе Микеланджело. Он снимался в Тоскане. В качестве актеров привлекали простых жителей – каменотесов, мраморщиков из итальянской глубинки.

"У нас есть вместо Лоренца Великолепного господин Усманов, без которого мы бы не сделали эту картину", — рассказал Кончаловский.

"Российский бизнес поддерживал этот проект, надеемся, что и итальянский тоже будет участвовать в проектах", — отметил президент РФ.

Сегодня же Джузеппе Конте встретился и с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Политики обсудили состояние двусторонних отношений.

Состоялась и традиционная для официальных визитов церемония — возложение венка к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Дань уважения воинам, освободившим большую часть Европы.