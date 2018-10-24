Трагедия в Риме. Как российских болельщиков сделали козлами отпущения
В самом центре Рима эскалатор, по которому болельщики ЦСКА спускались, чтобы ехать на матч с местной "Ромой", вышел из строя: стал двигаться с огромной скоростью, сбивая людей с ног. Всего пострадали 16 наших соотечественников. Шестеро — в тяжелом состоянии, а один едва не лишился ноги. Только мастерство врачей спасло его от инвалидности.
30 минут, пока надрывно кричит сигнализация, на платформе ни одного врача, ни одного спасателя. Это видно на видео: ни белых халатов, ни оранжевых комбинезонов волонтеров скорой. Болельщики ЦСКА разворачивают полевой лазарет: сами срывают с себя ремни, накладывают жгуты. Мимо летают поезда.
Это Павел и Игорь. Они вместе падали, вместе помогали выносить раненых, вместе позвонили, когда поняли, что нужно рассказать, как было на самом деле.
"Я успел присесть, вжаться. Мне повезло, что меня выкинуло сбоку. Мы начали хватать народ за руки, за ноги и оттаскивать в боковые проходы. Там была большая куча, стоны. Как только мы растащили, стал понятен масштаб бедствия: люди не могут ходить, лужи крови, кто-то начинает терять сознание", — вспоминает очевидец Павел Соколов.
Вопросы не только к скорым, но и к журналистам, например, некоторых итальянских изданий. Внимательно смотрим видео ЧП: левый эскалатор едет, правый летит вниз с бешеной скоростью. Давка начинается с первым упавшим. Дальше, как говорят, куча мала. И вот вопрос, с которого родилась легенда: версия про танцы и прыжки в метро, "вы прыгали?"
Конечно, да. Прыгали на балюстраду, на перила, на стены, чтобы спастись. Именно об этом говорит болельщик ЦСКА итальянским журналистам. Он в шоке, только что выбрался. Скорее всего, даже не понял, о чем спрашивали. Все свидетели и все пострадавшие рассказывают одно и тоже: спустились под землю в 7:30 организованно, спокойно. Никто не пел и не раскачивал эскалатор. У Дениса рваные раны ступни. Но ранение не опасное. Летит домой.
"Ничего не было, ехали тихо. Я хотел прыгнуть вперед, потому что видел уже то, что эти ступеньки заблокировались, то есть они уже пошли на излом. Я хотел прыгнуть вперед, но получилось, что мой друг упал на меня и придавил ногу", — рассказывает Денис Сагдиев.
Станция метро "площадь Республики" все еще закрыта. Целый день поезда проходят мимо. Даже если не наши болельщики, здесь всегда битком, в любой день, в любое время суток. Самый центр, вокзал в двух шагах.
Странное ЧП, уже сказали эксперты. Разве это нагрузка для линии в час пик? На самом деле, ничего странного, если почитать документ, который нашла и обнародовало издание Messaggero. В 2015 году компания АТАК предупреждала мэрию: эскалаторам линии нужен срочный ремонт. Запрос на финансирование отправили в архив.
Теперь его внимательно изучат следователи, когда закончат опрашивать пострадавших. В больницах продолжают дежурить наши дипломаты.
"В каждой больнице наш сотрудник находится. Врач посольства в 24-часовом режиме объезжает все больницы, собирает всю информацию", — говорит советник посольства РФ с Италии Максим Бурляй.
Состояние стабильное даже у самых тяжелых раненых, травмы жизни не угрожают. В римских больницах остаются еще 7 человек. Несколько дней им придется провести под наблюдением врачей.
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