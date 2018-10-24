Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
24 октября 201821:40 Сергей Самоха

"Желала лучшей доли": мама Сережи из Щелкова объяснила свой поступок

На Павелецком вокзале была задержана мать мальчика, брошенного в подъезде жилого дома в подмосковном Щелкове. За судьбой этого ребенка программа "Вести" следит последние 10 дней. Пока он находился в больнице, поисками матери занимались следователи и тысячи волонтеров. Как женщина объяснила свой поступок, и что ей теперь грозит.

К прибытию скорого поезда "Саратов – Москва" следователи приехали заранее. Одна из пассажирок встречающих не ждала, но на перрон ей помогли выйти оперативники. Татьяне вменяют две статьи – "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка" и "Оставление в опасности".

О том, что совершила, сама задержанная рассказывает следователям, как о чем-то повседневном. Полуторагодовалого мальчика нашли вечером 14 октября жители одного из домов подмосковного Щелкова. Опрятный, ухоженный, в теплой, чистой одежде. Создавалось полное впечатление, что мальчик потерялся. Пользователи социальных сетей начали объединяться в группы, организовали кампанию по поиску родителей. Волонтеры расклеили тысячи листовок. Но уже спустя несколько дней поисков удалось выяснить, что мальчика бросили.

Сначала мальчик жил в больнице. Улыбчивый, доверчивый, он совсем не боялся не знакомых людей. Медикам отзывался на имя Саша, но следователи узнали, что его зовут Сережа. Вскоре стала известна и личность бросившей его матери. Выяснилось, что бросив сына, она уехала к подруге в Саратов.

Татьяна призналась следователям, что решила оставить сына, потому что желала ему лучшей доли. Она — гражданка другой страны, и приехала в Москву на заработки, но постоянной работы так и не нашла. Денег почти не было. Жила у малознакомых мужчин.

"Подозреваемая на территории Российской Федерации постоянного места жительства не имеет, и проживала с ребенком по различным адресам в городском округе Щелково", — подтверждает старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Сережу уже определили в семью. Алевтина и Фатех — опытные родители. Они воспитывают и кровных, и приемных детей. Уже несколько лет семья сопровождается подмосковными органами опеки. Когда встал вопрос, кому, хоть и на время, отдавать Сережу, они были главными претендентами.

Татьяну с двумя уголовными статьями за плечами могут лишить родительских прав. Кто отец ребенка — пока неизвестно. Новая семья, пусть пока и временная, уже скоро может стать для Сережи постоянной. Алевтина и Фатех — первые в очереди на усыновление.

Сейчас

21:21

Из-за паводка под Туапсе погибла женщина

19:29

Россия ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно

17:57

Ливни и сель в Туапсе: железная дорога остановлена, улицы превратились в реки

17:36

Спецслужбы США перехватили подозрительную посылку, отправленную в Белый дом

16:33

Билл и Хиллари Клинтон получили по почте бомбу

16:23

Авария в Норвегии: 8 россиян попали в больницу

15:23

Турецкой полиции разрешили осмотреть колодец в саудовском посольстве

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин призвал не засыпать на ходу при реализации нацпроектов

Путин призвал не засыпать на ходу при реализации нацпроектов

22 минуты назад
Вирусная рассылка: бомбы по почте Обаме, Клинтонам и Соросу

Вирусная рассылка: бомбы по почте Обаме, Клинтонам и Соросу

36 минут назад
Из-за паводка под Туапсе погибла женщина

Из-за паводка под Туапсе погибла женщина

1 час назад
Свидетели: болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе

Свидетели: болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе

4 часа назад
"Желала лучшей доли": мама Сережи из Щелкова объяснила свой поступок

"Желала лучшей доли": мама Сережи из Щелкова объяснила свой поступок

49 минут назад
Семья из Пензы заявила, что в кардиоцентре им отдали чужого мертвого ребенка

Семья из Пензы заявила, что в кардиоцентре им отдали чужого мертвого ребенка

4 часа назад
Куда поехать в 2019 году: топ-10 стран мира

Куда поехать в 2019 году: топ-10 стран мира

23.10.2018 10:19
Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

22.10.2018 08:44
Три штампа о разводе и пятеро детей: Виктор Логинов признался, чего боится в браке

Три штампа о разводе и пятеро детей: Виктор Логинов признался, чего боится в браке

5 часов назад
Светлане Лободе сделали операцию на почке, концерты перенесены

Светлане Лободе сделали операцию на почке, концерты перенесены

3 часа назад
"Биохимическая сигарета" против ожирения: новый подход помогает снижать массу тела и подавлять аппетит

"Биохимическая сигарета" против ожирения: новый подход помогает снижать массу тела и подавлять аппетит

5 часов назад
Вице-мэра, главу "Водоканала" и главного архитектора Сочи задержали. Идут обыски

Вице-мэра, главу "Водоканала" и главного архитектора Сочи задержали. Идут обыски

7 часов назад
Чем Рупит лучше Боровска? Волонтеры спасают старорусский город от бульдозеров

Чем Рупит лучше Боровска? Волонтеры спасают старорусский город от бульдозеров

7 часов назад
Авария в Норвегии: 8 россиян попали в больницу

Авария в Норвегии: 8 россиян попали в больницу

5 часов назад
"Я стабильно пьяно и женато": Шнур подтвердил, что вновь окольцевался

"Я стабильно пьяно и женато": Шнур подтвердил, что вновь окольцевался

10 часов назад
Стрела автокрана рухнула на детский сад в Нижнем Новгороде

Стрела автокрана рухнула на детский сад в Нижнем Новгороде

8 часов назад
Поднят упавший в воду пролет Крымского моста

Поднят упавший в воду пролет Крымского моста

9 часов назад
Подарите Соне возможность жить и дышать

Подарите Соне возможность жить и дышать

10 часов назад
Что на самом деле произошло в студии "60 минут"

Что на самом деле произошло в студии "60 минут"

23.10.2018 18:15
"Модель преступления". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

"Модель преступления". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

23.10.2018 12:21
"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

41 минута назад
Штормовой ветер повалил 22-тонный ветрогенератор под Калининградом

Штормовой ветер повалил 22-тонный ветрогенератор под Калининградом

2 часа назад
Нурмагомедов и Макгрегор дисквалифицированы до 10 декабря

Нурмагомедов и Макгрегор дисквалифицированы до 10 декабря

2 часа назад
Россия ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно

Россия ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно

2 часа назад
В Армении обновят две ветви власти

В Армении обновят две ветви власти

2 часа назад
Шойгу: Польша сама вынуждает российских военных принимать ответные меры

Шойгу: Польша сама вынуждает российских военных принимать ответные меры

4 часа назад
В Германии врач мог намеренно заразить опасным вирусом 700 человек

В Германии врач мог намеренно заразить опасным вирусом 700 человек

5 часов назад
В Apple пообещали исправить причину "бьютигейта"

В Apple пообещали исправить причину "бьютигейта"

5 часов назад
"Великие имена России" переименуют российские аэропорты

"Великие имена России" переименуют российские аэропорты

5 часов назад
В Голливуде готовятся снимать фильм о Ленноне и Йоко Оно

В Голливуде готовятся снимать фильм о Ленноне и Йоко Оно

6 часов назад
После урагана "Валака" на Гавайях пропал остров

После урагана "Валака" на Гавайях пропал остров

6 часов назад
Турецкой полиции разрешили осмотреть колодец в саудовском посольстве

Турецкой полиции разрешили осмотреть колодец в саудовском посольстве

6 часов назад
Болтон: США пока не планируют вводить новые санкции против России

Болтон: США пока не планируют вводить новые санкции против России

7 часов назад
Их нравы: особенности квартир в разных странах, которые вас удивят

Их нравы: особенности квартир в разных странах, которые вас удивят

7 часов назад
Двойник персонажа из "Друзей" украл из британского магазина ящик пива

Двойник персонажа из "Друзей" украл из британского магазина ящик пива

8 часов назад
Венедикт Ерофеев в Кировске: музей по мотивам книги

Венедикт Ерофеев в Кировске: музей по мотивам книги

8 часов назад
Сбербанк и ВТБ создают авиакомпанию для поддержки региональных перевозчиков

Сбербанк и ВТБ создают авиакомпанию для поддержки региональных перевозчиков

8 часов назад
Макияж на Хэллоуин: топ-5 простых вариантов от пользователей Инстаграма

Макияж на Хэллоуин: топ-5 простых вариантов от пользователей Инстаграма

8 часов назад
Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров

Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров

8 часов назад
Назван самый популярный автомобиль в мире

Назван самый популярный автомобиль в мире

9 часов назад
Копия "Титаника" отправится в плавание в 2022 году

Копия "Титаника" отправится в плавание в 2022 году

9 часов назад
Топилин: зарплаты россиян растут беспрецедентными темпами

Топилин: зарплаты россиян растут беспрецедентными темпами

10 часов назад
В России начат прием заказов на новый Audi A6 (есть цены)

В России начат прием заказов на новый Audi A6 (есть цены)

10 часов назад
Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом живой

Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом живой

11 часов назад
В Японии откроются официальные кафе, посвященные "Гарри Поттеру"

В Японии откроются официальные кафе, посвященные "Гарри Поттеру"

11 часов назад
Голливудская актриса заявила, что мультфильм "Белоснежка" вреден для детей

Голливудская актриса заявила, что мультфильм "Белоснежка" вреден для детей

12 часов назад
Сэкономить миллион: покупатели не спешат за квартирами на этапе котлована

Сэкономить миллион: покупатели не спешат за квартирами на этапе котлована

12 часов назад
Toyota начала продажи особого RAV4 для России

Toyota начала продажи особого RAV4 для России

12 часов назад
Пражский филармонический хор даст концерт в Москве

Пражский филармонический хор даст концерт в Москве

23.10.2018 19:25
Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

18.10.2018 16:07