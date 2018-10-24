Водитель "Лексуса" открыл стрельбу из травмата на Спартаковской улице в Москве

Дорожный конфликт с применением травмата произошел вечером в среду на Спартаковской улице в Москве. Водитель автомобиля Lexus выстрелил в своего оппонента и скрылся. Пострадавший получил легкое ранение.

В пресс-службе главка московской полиции ТАСС сообщили, что по данному факту начала доследственная проверка. Пострадавший сейчас дает показания. Ведется розыск злоумышленника.

Выяснение отношений между водителями с помощью травматического оружия — не редкость. На прошлой неделе подобный конфликт произошел возле ТЦ "Метрополис".

В сентябре этого года столичная полиция задержала на Марксистской улице целую компанию подвыпивших мужчин, которые устроили стрельбу холостыми патронами.