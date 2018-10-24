Последний кадр. Ростовские поисковики обнаружили чудом уцелевший в войне фотоаппарат
Сенсационная находка в Ростове. Местные поисковики обнаружили останки красноармейца, погибшего в самом начале Великой Отечественной войны. А при нем — хорошо сохранившийся фотоаппарат с пленкой. Единственный уцелевший кадр уже удалось проявить. Возможно, уникальный снимок расскажет историю погибшего солдата и поможет установить его личность.
Прежде чем получился негатив, уникальная пленка прошла несколько этапов восстановления. Из 36 отснятых кадров увидеть удалось всего один. Тем ценнее сохранившийся снимок.
"Первоначальный кадр целлулоида находится в очень нестабильном состоянии, поэтому приходилось восстанавливать поэлементно картинку различными способами. Мы как бы делали двойное проявление", — говорит старший преподаватель ростовского филиала ВГИК Антон Чекрыгин.
А это сам фотоаппарат. Знаменитая "Лейка".
"Если в немецком произношении, то "Ляйка". Их закупали в довольно большом количестве до войны. Потому, что не было еще своего", — уточняет Антон.
У кого в руках оказалась тогда эта фотокамера, пока не известно. Разведчик, военный следователь или корреспондент. Как в песне: "с "Лейкой" и блокнотом, а то и с пулеметом". В данном случае, в руках погибшего офицера действительно был пулемет Дегтярева, раннего образца.
"Видно, что он поврежден взрывами. И отстреливался до последнего патрона. Ни одного целого патрона у него нет", — рассказывает руководитель поискового объединения "Миус-фронт" Андрей Кудряков.
Каска "халхинголка" прошита осколками.
"А вот в этом планшете, он его бережно положил в стрелковую ячейку, лежало, наверное, самое дорогое — его фронтовой фотоаппарат", — добавляет Кудряков.
Сохранившийся кадр сканировали и печатали уже на современном оборудовании специалисты ростовского филиала ВГИК.
"Первое, что я испытываю, — это культурный шок. Потому, что через 77 лет увидеть лики этих людей", — делится впечатлениями старший научный сотрудник ФИЦ "Южный научный центр" РАН Владимир Афанасенко.
По версии историков, на фото — участники сельского истребительного отряда.
"Ополчение, ястребки, как их называли в народе. Это 15-20 минут боя и все", — говорит Афанасенко.
Изначально их формировали из граждан, не подлежащих призыву и не занятых в непрерывном производстве. Охранять порядок, бороться с диверсантами, помогать раненым. На фото девушки улыбаются, большинству до 30 лет. Мужчины разного возраста. Один в бескозырке, другой в буденовке. Суровы и сдержаны.
"Дорогой габардиновый плащ, при галстуке, с противогазом через плечо, с дорогими, вот здесь, если смотреть крупный план, папиросами. И руки, они лопату не держат, согласитесь. И взгляд у этого человека. Это руководитель", — уверен Владимир Афанасенко.
Ровно 77 лет назад они первыми приняли удар рвущихся к Ростову нацистов. По архивным данным, на этом участке обороны погибли четыре истребительных отряда.
Октябрь сорок первого был холодным, шли дожди. Немецкая авиация постоянно бомбила. Рыть окопы и траншеи было намного сложнее, чем теперь. Тем более, что делали это мирные жители. В том числе, женщины и дети. Теперь поисковики пытаются установить личности тех, кто оказался на, возможно, последней в жизни фотографии.
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