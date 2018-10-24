КХЛ. "Салават Юлаев" обыграл СКА

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Уфе. "Салават Юлаев" принимал СКА из Санкт-Петербурга и одержал победу с результатом 2:1.

На 14 минуте СКА повел в счете после броска Никиты Гусева. Этот счет был в силе вплоть до конца второго периода. Но перед самым перерывом Антон Бурдасов восстановил равновесие. Победную шайбу уфимцы забросили незадолго до завершения третьего периода. Теему Хартикайнен реализовал численное преимущество и принес "Салавату Юлаеву" победу со счетом 2:1.

После этой игры на счету СКА осталось 31 очко. Армейцы идут третьими в Западной конференции. "Салават Юлаев" набрал 29 очков и вышел на четвертую позицию на Востоке.