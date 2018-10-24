Из-за паводка под Туапсе погибла женщина

Черноморское побережье оказалось под ударом непогоды. Режим ЧС введен в Туапсинском районе Краснодарского края после невероятно сильного ливня. Непогода уже привела к эвакуации в двух сельских поселениях: людей разместили в администрациях, школах и гостиницах. В зоне возможного затопления оказались 315 домовладений с населением 950 человек, 57 социально значимых объектов. В самом Туапсе ситуация тоже очень серьезная: вода зашла в дома, бурными потоками на улицах уносило автомобили.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного управления СКР по краю, получена информация о гибели женщины на территории станицы Кривеньковская Туапсинского района.

В Туапсе поврежден участок газопровода, из-за этого от газа отключены 600 абонентов, сказали ТАСС в компании "Газпроммежрегионгаз Краснодар".

Из-за обильных осадков подтоплена часть федеральной дороги, связывающей Туапсе и Сочи. Движение регулируют сотрудники ГИБДД, трасса полностью перекрыта.