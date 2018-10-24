В Лондоне появились гигантские светильники в виде волшебных палочек из "Гарри Поттера"

В центре британской столицы установили девять огромных светильников в виде волшебных палочек из книг о Гарри Поттере. Красивая инсталляция простоит до 13 ноября и приурочена в выходу фильма по произведениям Роулинг "Фантастические твари", сообщает Lonely Planet.

Посмотреть на светящиеся волшебные палочки можно между лондонским мостом Тысячелетия и собором Святого Павла.

Светильники-палочки являются частью нового проекта международного детского благотворительного фонда Джоан Роулинг Lumos, который назван в честь заклинания из "Гарри Поттера" и занимается проблемами сирот и детей-отказников.

Палочки загораются каждый вечер с 18:45, мерцают каждые полчаса и выключаются в 22:45.

Фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" выходит в мировой прокат 16 ноября 2018 года. Он рассказывает о борьбе магозоолога Ньюта Саламандера со злым волшебником Гриндевальдом, которого сыграет Джонни Депп. Действие картины происходит за 70 лет до событий, описанных в серии книг о Гарри Поттере.