Рауль Рианчо: говорите обо мне, что угодно, а "Спартак" поддержите

В четверг московский "Спартак" сыграет в Лиге Европы с шотландским "Рейнджерс". Исполняющий обязанности главного тренера москвичей Рауль Рианчо встретился с журналистами за сутки до матча.

Испанский специалист оказался в непростом положении. В понедельник был отправлен в отставку популярный среди спартаковских болельщиков Массимо Каррера. Часть фанатов может негативно воспринять Рианчо, входившего в тренерский штаб, но не ушедшего вслед за итальянцем. Но испанский специалист готов к акциям, направленным против него. " Если болельщики организуют какую-то акцию против меня, это будет в том числе акция против "Спартака". В клубе работало и работает много людей, и мы все – спартанцы. Люди уходят, а клуб и его история остается. Нельзя забывать историю клуба и нужно смотреть в будущее. Можете критиковать меня, говорить что угодно. Я – исполняющий обязанности. Прошу помочь футболистам, которые завтра выйдут на поле. Чтобы давали эмоциональную подпитку с первой до последней минуты. У нас в команде много очень молодых футболистов – с 18 до 21 года. Сейчас они находятся в руках болельщиков. Они могут им помочь им выплыть, а могут угробить им карьеры. А обо мне пусть говорят что угодно. За кресло не держусь", — приводит слова Рауля Рианчо "Спорт-Экспресс".

Тренер "Спартака" высоко отозвался о предстоящем сопернике и его наставнике Стивене Джеррарде, в недавнем прошлом капитане "Ливерпуля". "Рейнджерс" – уникальная команда. Они играют в футбол не как все в Британии, а любят работать с мячом – благодаря своему тренеру Стивену Джеррарду. Это команда со своим лицом. Считаю, "Рейнджерс" очень хорошо подготовлен, организован, хорошо атакует. Матч будет очень сложным. Мне Джеррард очень нравился, еще когда был игроком, когда выиграл с "Ливерпулем" Лигу Европы. Была у меня даже возможность посмотреть несколько тренировок с его участием. Чувствую, что у него есть свой игровой стиль. Если он будет его придерживаться, он преуспеет".