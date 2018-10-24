Путин призвал не засыпать на ходу при реализации нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин на Госсовете по стратегическому развитию призвал "не засыпать на ходу" и напряженно работать для продвижения национальных проектов.

Как передает "Интерфакс", глава государства подчеркнул, что при реализации данных проектов нельзя действовать, как обычно, необходимо осознавать важность поставленных задач, от решения которых зависит благосостояние сограждан и будущее России.

Президент призвал осуществить намеченные планы и отметил, что все должны быть готовы к напряженной и сложной работе по их реализации.

Руководитель страны считает, что нужно подключать к процессу активистов и экспертов Общероссийского национального фронта, у которых имеется накопленный опыт гражданского контроля за реализацией национальных проектов.

Путин отметил, что предстоит обсудить создание действенной системы мониторинга исполнения нацпроектов и программ, в которой не будет места пустым бюрократическим отчетам и формальным закрытиям поручений.

Он полагает, что основным критерием успеха должны стать реальные позитивные изменения в жизни россиян.

Президент рассказал, что перед Российской Федерацией стоит амбициозная задача в ближайшие годы совершить прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере.