"Локомотив" приехал на матч с "Порту" на МЦК

Московский "Локомотив" проведет матч с португальским "Порту". Чемпиону России пришлось добираться на матч на МЦК.

Автобус с командой попал в большую пробку на Кутузовском проспекте. Чтобы не опоздать на игру, футболистам и тренерам пришлось пересесть на поезд МЦК. Команда прибыла на игру вовремя.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин определился со стартовым составом. С первых минут на поле выйдут Гильерме Маринато – Владислав Игнатьев, Саломон Кверквелия, Гжегож Крыховяк, Бенедикт Хеведес – Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш, Антон Миранчук — Эдер. В запасе Антон Коченков, Борис Ротенберг, Рифат Жемалетдинов, Михаил Лысов, Ян Тугарев, Дмитрий Тарасов, Брайан Идову.