Смягчать правила торговли алкоголем нельзя, уверена Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила против смягчения ограничений на торговлю алкогольными напитками. Это приведет к росту смертности и снижению средней продолжительности жизни. Свое мнение член правительства озвучила на Совете при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

Голикова пояснила, что за последние 10 лет удалось увеличить продолжительность жизни мужчин на 7 лет, а в общем россияне стали умирать на 6 лет позже. Пересмотр правил продажи алкоголя может поставить крест не только на этой работе, но и на планах по дальнейшему росту средней продолжительности жизни.

Кстати, сегодня был опубликован рейтинг самых пьющих российских городов, в который вошли 25 крупных населенных пунктов. Первое место занял Саратов, за ним идут Ханты-Мансийск и Пермь. А меньше всего употребляют алкоголь в Казани.