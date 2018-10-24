КХЛ. "Авангард" победил минское "Динамо" в овертайме

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился в Балашихе. Омский "Авангард" принимал минское "Динамо" и сумел добиться победы со счетом 4:3 в дополнительное время.

На гол динамовца Александра Когалева в первом периоде, омичи ответили после перерыва тремя шайбами. Отличились Сергей Широков, Вилле Покка и Андрей Стась. Но третий период остался за минчанами, которые смогли сравнять счет благодаря броскам Александра Костицина и Александра Когалева. В основное время ничья 3:3. Дополнительный период длился 4 минуты. Илья Михеев принес "Авангарду" победу 4:3.

У "Авангарда" стало 34 очка, и он занимает второе место в Восточной конференции. "Динамо" с 12 очками занимает последнее, 12 место на Западе.