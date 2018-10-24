На реализацию нацпроектов за 6 лет потратят 28 триллионов

В общей сложности на реализацию нацпроектов за шесть лет будет направлено около 28 триллионов рублей. Об этом сообщил Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Как уточняет РИА Новости, данная тема была затронута на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.