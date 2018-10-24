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24 октября 201823:55

1 ноября в Россию придет новый кубинский лидер Диас-Канель

EPA

Через неделю в Россию с официальным визитом прибывает председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель. Об этом в среду на пресс-конференции заявил глава МИД страны Бруно Родригес.

"Министерство подтверждает, что в эти даты состоится визит лидера Кубы в Москву", — заявил Родригес, отвечая на вопрос ТАСС. После России Диас-Канель поедет в Китай, КНДР, Вьетнам и Лаос.

Визит в нашу страну станет первым визитом кубинского лидера в иностранное государство за пределами Карибского бассейна.

Руководителем страны Мигель Диас-Канель был выбран в апреле в результате голосования Национальной ассамблеи народной власти Кубы. Он заявил, что внешняя политика государства не претерпит изменений, несмотря на то, что в современном мире становится все больше угроз международной безопасности.

Бывший глава Госсовета Кубы Рауль Кастро как минимум до 2021 года останется во главе Коммунистической партии Кубы — единственной официальной политической организации в стране.

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