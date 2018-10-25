"Макарошки" закуплены: саратовский депутат сел на "министерскую диету"

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко после скандала с министром занятости, труда и миграции региона в течение месяца будет питаться на 3,5 тысячи рублей. Об этом он сообщил в своем видеообращении в "Инстаграме".

В октябре министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова была уволена из-за высказываний о том, что нужно покупать для того, чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум.

Скандал начался после появления в Youtube видео с рекомендациями Соколовой, где она утверждает, что трех с половиной тысяч рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Так, она предложила россиянам питаться "макарошками" с курицей и сезонными овощами.

Скандальные реплики о прожиточном минимуме, которые в интернет выложил именно Бондаренко, стоили Наталье Соколовой должности. Тогда же он и предложил чиновнице продуктовую дуэль: прожить месяц на прожиточный минимум. В ходе спора Соколова предложила составить для Николая Бондаренко "сбалансированное, но диетическое" меню, "исходя из магазинов со скидками", в которые она обычно ходит. Правда, сама она отказалась придерживаться такой диеты, объяснив, что ей это "не по статусу".

"На рынке закупил овощи, курицу, яйца и, конечно же, "макарошки". Видимо, неделя будет не самая сытая, но посмотрим, нужно продержаться еще целый месяц", — сообщил Бондаренко.