Во Франции скончался писатель-шестидесятник Анатолий Гладилин

Писатель-шестидесятник Анатолий Гладилин скончался в среду во Франции в возрасте 83 лет. Причины смерти не уточняются.

О смерти Гладилина сообщил парижский журналист Анатолий Копейкин, передает ТАСС.

Анатолий Гладилин родился в 1935 году. Известность ему принесла повесть "Хроника времен Виктора Подгурского", опубликованная в 1956 году в журнале "Юность". В последующие годы он совмещал литературную деятельность с работой в "Московском комсомольце" и на киностудии имени Горького.

В конце 1970-х годов писатель эмигрировал из СССР. Последняя книга Гладилина — мемуарная повесть "Тигрушка" – вышла в свет в 2015 году.

Вклад Гладилина в распространение русского языка и русской литературы за рубежом был отмечен Медалью Пушкина.