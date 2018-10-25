В Самаре в результате взрыва газа обрушился частный дом

Два человека погибли в результате взрыва газа в частном доме в Самаре. Сам дом разрушен полностью.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, взрыв произошел в Железнодорожном районе Самары. Возгорание было ликвидировано быстро, однако в результате самого взрыва погибли два человека. Строение полностью обрушилось. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются, сообщает ТАСС.