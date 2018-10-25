Русские и китайские шпионы выведали все сплетни Трампа

Американская пресса утверждает, что Китай и Россия прослушивали телефонные разговоры президента США Дональда Трампа.

По данным New York Times, когда Трамп звонит старым друзьям по своему айфону посплетничать, то шпионы часто прослушивают его​​​. Это даёт им возможность узнать, как работает президент и как можно повлиять на политику администрации.

Из статьи следует, что звонки регулярно прослушивают и русские шпионы, и китайские, которые пытаются узнать, как Трамп думает, какие аргументы его убеждают и к кому он прислушивается, чтобы не допустить эскалации торговой войны, сообщает РИА Новости.

Американское издание ссылается на источники в спецслужбах, которые уже давно заявляют о руке Москвы во многих вещах, например, в кибератаках. Хотя, по заявлениям российского МИД, выдумки об их подготовке — удобный предлог для новых санкций против Москвы. Вашингтон изо всех сил старается подкрепить свои безосновательные обвинения новыми фальшивками и дезинформацией.