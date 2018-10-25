Советские памятники в Польше почти 40 раз подверглись вандализму в этом году

Почти 40 случаев противоправных действий в отношении памятников советским солдатам и воинских захоронений зафиксировано в Польше с начала текущего года.

По словам представителя Минобороны РФ Алексея Фомичева, с начала года зафиксированы 27 попыток незаконного демонтажа памятников советским солдатам, пять актов вандализма в отношении воинских захоронений и пять — в отношении памятников советским воинам.

Одним из последних примеров незаконного демонтажа является снос памятника в Скарышевском парке Варшавы, который был открыт в 1946 году на месте братской могилы советских солдат.

Теперь в польской столице не осталось ни одного памятника бойцам Красной армии, освобождавшим эту страну, сообщает РИА Новости.

В прошлом году в Польше вступил в силу закон, который позволяет сносить советские памятники. Аргументы Варшавы — такие монументы пропагандируют "тоталитарный строй", а потому должны исчезнуть. Не останавливает парламентариев даже то, что, по официальным данным, при освобождении Польши от немецко-фашистских войск погибли свыше шестисот тысяч советских воинов.