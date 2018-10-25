США морально готовят себя к войне с Китаем

Высока вероятность того, что США будут в состоянии войны с Китаем через 15 лет. Об этом заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

"Соединенным Штатам нужна очень прочная европейская опора. Я считаю, что через 15 лет, это не является неизбежным, но существует очень большая вероятность того, что США будут в состоянии войны с Китаем", — заявил генерал на Варшавском форуме по безопасности.

Ранее сообщалось об интересных результатах опроса, согласно которому 46% американских военнослужащих считают возможной большую войну уже в следующем году, хотя еще год назад такую точку зрения высказывали лишь 5% опрошенных. Основных противников у американцев два – Россия и Китай, сообщает ТАСС.

