На Кубани восстанавливают транспортное сообщение и снимают корабли с рельсов

Транспортное сообщение, прерванное накануне из-за сильных дождей, восстанавливают на Кубани. В Туапсинском районе железнодорожные пути перекрыты из-за схода селей. Несколько поездов задержаны, пассажиров обеспечили питанием и водой.

А в Сочи прямо на рельсы штормом вынесло корабль. Фото публикуют пользователи социальных сетей.

В регионе нарушено и автомобильное сообщение; закрыт участок дороги между Туапсе и Апшеронском. В Туапсе, где проживают более 60 тысяч человек, нарушено водоснабжение, поврежден центральный водовод.

Стихия обрушилась на город накануне, в двух районах края введен режим чрезвычайной ситуации. Экстренные службы переведены на круглосуточный режим работы. МЧС предупреждает, что сильные дожди в регионе продолжатся как минимум еще двое суток, передает телеканал "Россия 24".